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Başkan Beyoğlu, çocuklara kandil simidi ve lokum ikramında bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Beyoğlu, çocuklara kandil simidi ve lokum ikramında bulundu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kadir Gecesi münasebetiyle mahalle gezisinde vatandaşları ziyaret ederek kandillerini kutladı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kadir Gecesi münasebetiyle mahalle gezisinde vatandaşları ziyaret ederek kandillerini kutladı.

Mahalle mahalle gezerek çocukların ve vatandaşların kandilini kutlayan Başkan Beyoğlu, kandil simidi ve lokum ikramında bulundu. Başkan Beyoğlu, "Bu gecenin manevi değeri ve feyzi çok yüksek. Vatandaşlarımızın kandillerini tebrik edip hayır dualarını almak istedik. Bizi her zaman bağrına basan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Bu makamlar bugün var, yarın olmaz. Bizler bu halkın parçasıyız. Son günümüze kadar halkımızla gönül birliği oluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, kandil, Yerel, Haberler

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