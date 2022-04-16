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Başkan bedesten ve yeraltı otopark inşaatını inceledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan bedesten ve yeraltı otopark inşaatını inceledi

Çorum Belediyesi tarafından yapımına başlanan bedesten ve çok katlı yeraltı otoparkı'nda çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor.

Çorum Belediyesi tarafından yapımına başlanan bedesten ve çok katlı yeraltı otoparkı'nda çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor.

Yeraltı otoparkı kısmında çalışmaların belirli bir aşamaya geldiği inşaatta, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.

211 araçlık çok katlı yer altı otoparkıyla birlikte şehrin hem ticari hayatına önemli katkılar sağlayacak hem de şehir içi trafiğini önemli oranda rahatlatacak olan bedesten ve çok katlı otopark projesinin yıl sonunda bitirilmesi hedefleniyor. - ÇORUM

Başkan bedesten ve yeraltı otopark inşaatını inceledi

Başkan bedesten ve yeraltı otopark inşaatını inceledi

Başkan bedesten ve yeraltı otopark inşaatını inceledi

Başkan bedesten ve yeraltı otopark inşaatını inceledi

Başkan bedesten ve yeraltı otopark inşaatını inceledi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halil İbrahim Aşgın, Underground, Çorum, Yerel, Haberler

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