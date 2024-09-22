Vahap Baysal, BİŞHAK Başkanlığına 3. Kez Seçildi

Bingöl Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği (BİŞHAK) Olağan 8. Kongresinde kullanılan 232 oyun 150'sini alan Vahap Baysal, 3.kez başkan seçildi.

BİŞHAK Olağan 8. Kongresi geçekleşti. BİŞHAK Derneğinde yapılan seçime rekor katılım sağlandı. 277 üyenin kayıtlı olduğu seçimde 232 üye sandık başına giderek oy kullanırken 46 üye ise seçime katılmadı. Yapılan oy sayımı sonrası mevcut başkan Vahap Baysal 150 oy, İdris Küçükkaya 57 oy, Ali Ari ise 25 oy alırken Baysal, aldığı rekor oyla 3.kez BİŞHAK Başkanlığına seçildi.

Seçim sonrası açıklamalarda bulunan BİŞHAK Başkanı Vahap Baysal; "Bizleri yeniden dernek başkanlığına seçen bütün şehit yakınlarımıza ve gazilerimize teşekkür ediyorum. Demokratik ortamda geçen seçimde başkanlık seçimi için yarıştığımız diğer aday arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bu seçimin kaybedeni olmamıştır. Bu seçimde kazanan derneğimiz olmuştur. Bu seçimde kazanan şehit ailelerimiz ve gazilerimiz oldu. Bana oy veren vermeyen bütün şehit ailelerimizin ve gazilerimizin emrinde olmaya devam edeceğim. Dernekle ilgili yapacağımız her türlü işlerde istişare ederek kararlar almaya devam edeceğiz. Yapacağımız her türlü çalışmada bugüne kadar olduğu gibi devlet büyüklerimizin görüş ve önerilerine başvuracağız. Rabbim, bizleri şehit ailelerimize ve gazilerimize hizmet için çıktığımız bu kutlu yolda mahcup etmesin inşallah" dedi. - BİNGÖL