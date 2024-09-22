Üye Girişi
Haberler

Vahap Baysal, BİŞHAK Başkanlığına 3. Kez Seçildi

Vahap Baysal, BİŞHAK Başkanlığına 3. Kez Seçildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği (BİŞHAK) Olağan 8. Kongresinde mevcut başkan Vahap Baysal, 232 oyun 150'sini alarak 3. kez başkan seçildi. Seçimde 277 üyenin 232'si oy kullandı. Baysal, seçim sonrası yaptığı açıklamada, tüm üyelere teşekkür ederek derneğin kazandığını vurguladı ve hizmetlerine devam edeceğini belirtti.

Bingöl Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği (BİŞHAK) Olağan 8. Kongresinde kullanılan 232 oyun 150'sini alan Vahap Baysal, 3.kez başkan seçildi.

BİŞHAK Olağan 8. Kongresi geçekleşti. BİŞHAK Derneğinde yapılan seçime rekor katılım sağlandı. 277 üyenin kayıtlı olduğu seçimde 232 üye sandık başına giderek oy kullanırken 46 üye ise seçime katılmadı. Yapılan oy sayımı sonrası mevcut başkan Vahap Baysal 150 oy, İdris Küçükkaya 57 oy, Ali Ari ise 25 oy alırken Baysal, aldığı rekor oyla 3.kez BİŞHAK Başkanlığına seçildi.

Seçim sonrası açıklamalarda bulunan BİŞHAK Başkanı Vahap Baysal; "Bizleri yeniden dernek başkanlığına seçen bütün şehit yakınlarımıza ve gazilerimize teşekkür ediyorum. Demokratik ortamda geçen seçimde başkanlık seçimi için yarıştığımız diğer aday arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bu seçimin kaybedeni olmamıştır. Bu seçimde kazanan derneğimiz olmuştur. Bu seçimde kazanan şehit ailelerimiz ve gazilerimiz oldu. Bana oy veren vermeyen bütün şehit ailelerimizin ve gazilerimizin emrinde olmaya devam edeceğim. Dernekle ilgili yapacağımız her türlü işlerde istişare ederek kararlar almaya devam edeceğiz. Yapacağımız her türlü çalışmada bugüne kadar olduğu gibi devlet büyüklerimizin görüş ve önerilerine başvuracağız. Rabbim, bizleri şehit ailelerimize ve gazilerimize hizmet için çıktığımız bu kutlu yolda mahcup etmesin inşallah" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Sivil Toplum Yerel

Cenaze törenine gidiyorlardı! Şehidin yakınlarının bulunduğu araç şarampole devrildi

Bugün şehit düşen askerin cenazesine gidiyorlardı, araçları şarampole yuvarlandı

 Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı

3 kişilik özel ekip şehre girdi, cezaevindeki aile üyelerine sıra dışı önlem getirildi

 İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar

İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Elindekini görünce yaka paça gözaltına aldılar
RTÜK Başkanı Şahin'i kızdıran görüntü: Rezaletin bini bir para

RTÜK Başkanı'nı küplere bindiren görüntü: Rezaletin bini bir para
CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Eylül Beşiktaş Eyüpspor maçı nereden izlenir? Beşiktaş Eyüpspor MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Line TV CANLI izle! Velimeşe Bursaspor maçı hangi kanalda CANLI İZLE! Velimeşe Bursaspor maçı kaç kaç, maçı hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Beşiktaş Eyüpspor maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Eyüpspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Beşiktaş Eyüpspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Eyüpspormaçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? VAN TV CANLI izle! Vanspor Elazığspor maçı hangi kanalda? Vanspor Elazığspor maçı kaç kaç, maçı hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Deha dizisi nerede çekiliyor, setleri nerede? Deha konusu ne, ne anlatıyor? Deha dizisi oyuncuları ve karakterleri kimler? Deha SON BÖLÜM izle! Deha 1. bölüm FULL HD izleme linki var mı? Deha 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Deha 2. bölüm fragmanı izleme linki var mı? Deha CANLI İzle! Deha 1. Bölüm Show TV kesintisiz HD izleme linki var mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });