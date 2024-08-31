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AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran İstifa Etti

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AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Başaran, istifa gerekçesini, Adıyaman'ın yaşadığı felaket sonrası teşkilatın yeniden yapılandırılması ve seçim kampanyalarının yürütülmesi sürecinde yaşanan zorluklar olarak belirtti. Başaran, istifa ettiği görev süresi boyunca çalışma yaptığı teşkilat mensuplarına ve parti liderlerine teşekkürlerini iletti.

Ak Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Görevinden istifa ettiğini açıklayan AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, "6 Şubat asrın felaketinde en çok yıkımın yaşadığı illerin başında olan Adıyaman'ımızda o günün şartlarında teşkilatımızdan 29 arkadaşımızı, sandık başkanlarımızın yüzde 20'sini kaybettik. Kaybettiğimiz teşkilat mensuplarımız dışında tüm teşkilatımızın derin bir deprem travması içerisinde Merkez İlçe Başkanlığı görevi şahsıma tevdi edildi. Bu süre zarfında yeniden teşkilatlarımızı organize ederek, eksiklerimizi tamamladık. Akabinde Türkiye Cumhuriyetimizin en önemli ve en kritik seçimi olan 14 ve 28 Mayıs seçim kampanyalarını yürüttük. Hamdolsun Adıyamanlı hemşehrilerimiz istikrarı bozmadan cumhurbaşkanımıza ve partimize yeniden bir daha teveccüh gösterdiler. Akabinde 31 Mart mahalli idari seçimlerinde fedakar ve cefakar teşkilatı mensuplarımızın emek yoğun bir gayret gösterdiler. Seçim sonuçlarını isteğimizi neticeyi alamadık. Halkımızın takdiri her şeyin üstündedir. Bu minvalde bizler mazlum ve mağdurların gür sesi, ümmetin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yol ve dava arkadaşları olarak yaklaşık 2 yıldır yürüttüğüm AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı olarak bugün itibariyle AK Parti Genel Merkezimizden affımı isteyerek istifa etmiş bulunmaktayım. Bir AK Parti neferi olarak sandık başkanlığından başladığım siyasi yaşamımda son olarak merkez ilce başkanlığı gibi önemli bir görevi 2 yıla yakın üstlenerek şeref buldum. Görev sürem boyunca çalışma imkanı bulduğum 661 sandık başkanıma, 220 kat sorumluma, 50 okul sorumlularımıza, 33 mahalle Başkanımıza, 138 köy başkanlarımıza, belde başkanlarımıza, merkez ilce yönetim kurulu üyelerimize, milletvekillerimize, AK Parti davamızın lideri Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ayrı ayrı teşekkür eder, şükranlarımı sunarım" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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