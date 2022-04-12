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Başkan Bakkalcıoğlu sanatsever gençlerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Bakkalcıoğlu sanatsever gençlerle bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, çocuk şenliğinde yapılan atölye çalışmasına katılarak sanatsever gençlerle bir araya geldi.

BOZÜYÜK, BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, çocuk şenliğinde yapılan atölye çalışmasına katılarak sanatsever gençlerle bir araya geldi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde çocuk şenliğinde sahnelenen pantomim oyunundan sonra pantomim sanatçısı Mehmet Selin Sağdıç, Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu öğrencileriyle "Pantomim ile Bedene Yolculuk" adlı atölyesini gerçekleştirdi. Atölyeye katılan Başkan Bakkalcıoğlu yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gençlik Tiyatrosu öğrencileriyle de sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, öğrencilere başarılar diledi. Daha sonra atölyeyi bir süre izleyen Başkan Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi'nin sanata, sanatçıya ve gençliğe her zaman değer veren ve imkan sağlayan bir belediye olduğunu dile getirdi. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu sanatsever gençlerle bir araya geldi

Başkan Bakkalcıoğlu sanatsever gençlerle bir araya geldi

Başkan Bakkalcıoğlu sanatsever gençlerle bir araya geldi

Başkan Bakkalcıoğlu sanatsever gençlerle bir araya geldi

Başkan Bakkalcıoğlu sanatsever gençlerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi, Bozüyük, Atölye, Yerel, Haberler

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