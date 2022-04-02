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Başkan Bakkalcıoğlu özel çocuklarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Bakkalcıoğlu özel çocuklarla bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 2 Nisan Dünya Otizmliler Günü nedeniyle Bozüyük Belediyesi bünyesinde devam eden etkinliklere katılan özel çocuklarla bir araya geldi.

BOZÜYÜK, BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 2 Nisan Dünya Otizmliler Günü nedeniyle Bozüyük Belediyesi bünyesinde devam eden etkinliklere katılan özel çocuklarla bir araya geldi.

Bozüyük Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde özel çocuklarımızı gündelik hayata hazırlamaya yönelik devam eden fiziksel aktivite etkinliğine katılan Başkan Bakkalcıoğlu, özel çocuklarla tek tek ilgilenerek sohbet etti. Özel çocuklarla keyifli ve özel dakikalar geçiren Başkan Bakkalcıoğlu özel çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Ziyarette Otizmin bir engel değil farklılık olduğuna dikkat çeken Başkan Bakkalcıoğlu "Onların gözlerindeki ışıltı bizlere de mutluluk veriyor." dedi. - BİLECİK

Başkan Bakkalcıoğlu özel çocuklarla bir araya geldi

Başkan Bakkalcıoğlu özel çocuklarla bir araya geldi

Başkan Bakkalcıoğlu özel çocuklarla bir araya geldi

Başkan Bakkalcıoğlu özel çocuklarla bir araya geldi

Başkan Bakkalcıoğlu özel çocuklarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi, Bozüyük, Nisan, Yerel, Haberler

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