Başkan Bakkalcıoğlu kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İsmet İnönü Caddesi üzerinde devam eden kaldırım düzenleme çalışmalarına katılarak çalışanlara kolaylıklar diledi. Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İsmet İnönü Caddesi üzerinde devam eden kaldırım düzenleme çalışmalarına katılarak çalışanlara kolaylıklar diledi. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Bakkalcıoğlu, görevli personelden çalışmaların durumu hakkında bilgi aldı. Çalışmalarla ilgili olarak talimatlarda veren Başkan Bakkalcıoğlu personele çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / Yerel Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Bozüyük Yerel Haberler

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