Başkan Bakkalcıoğlu Kadir Gecesi'nde orucunu hemşehrileri ile birlikte açtı

Belediye Başkanlığı tarafından verilen iftar yemeğine katılan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, orucunu hemşehrileri ile birlikte açarak Kadir Gecesi'ni kutladı.

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi, yolcu, yolda kalan, işi gereği çarşıda olanlara hizmet veren iftar çadırı Kadir Gecesi'nde de yoğun ilgi gördü. İftar öncesinde çadıra gelen Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu masaları dolaşarak hemşehrilerini selamladı, 'hoş geldiniz' diyerek Kadir Gecesi'nin ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket getirmesini ve yapılan tüm duaların kabul olması temennilerini iletti. Ardından vatandaşlara yemek ikramında da bulunan Başkan Bakkalcıoğlu herkese hayırlı iftarlar diledi. Ezanın okunmasıyla birlikte orucunu iftar çadırında açan Başkan Bakkalcıoğlu yemeğini hemşehrileri ve iftara katılan Belediye Meclis üyeleri ile birlikte yedi. Sıcak ve samimi bir ortamda yenilen iftar yemeğinin ardından Başkan Bakkalcıoğlu hemşehrileri ile görüşerek sohbet etti. - BİLECİK