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Başkan Bakkalcıoğlu, hastanede yatan hastaları ziyaret etti

Başkan Bakkalcıoğlu, hastanede yatan hastaları ziyaret etti

Yerel Haberler

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastanede vatandaşlarla görüşen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler acil şifalar dilediler. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Halil Yıldırım ile de görüşerek sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler Başhekim Yıldırım'a çalışmalarında kolaylıklar dileyerek Başhekim Yıldırım ve büyük bir özveri ile çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ettiler.

Ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu'na milletvekili Yaşar Tüzün de eşlik etti - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Devlet Hastanesi Bozüyük Yerel Haberler

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