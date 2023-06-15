Üye Girişi
Haberler
Başkan Bakkalcıoğlu DİSK Genel-İş Sendikası yöneticileri ile bir araya geldi

Başkan Bakkalcıoğlu DİSK Genel-İş Sendikası yöneticileri ile bir araya geldi

Yerel Haberler

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve Örgütlenme Daire Başkanı Ali Haydar Kara, DİSK Genel-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Coşkun Sakcı ve DİSK'e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası Bilecik İl Temsilcisi Dilek Yüksel ile bir...

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve Örgütlenme Daire Başkanı Ali Haydar Kara, DİSK Genel-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Coşkun Sakcı ve DİSK'e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası Bilecik İl Temsilcisi Dilek Yüksel ile bir araya geldi.

Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret eden DİSK Genel-İş Sendikası yöneticileri Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu, DİSK Genel-İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Kara, DİSK Genel- İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Sakcı ve Tekstil İşçileri Sendikası Bilecik İl Temsilcisi Yüksel'e nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Eskişehir Bilecik Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title