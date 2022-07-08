Başkan Bakkalcıoğlu belediye personelinin kurban bayramını kutladı - Haberler

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Başkan Bakkalcıoğlu belediye personelinin kurban bayramını kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Bakkalcıoğlu belediye personelinin kurban bayramını kutladı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeli ile bayramlaştı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeli ile bayramlaştı.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye garajında yapılan bayramlaşma törenine, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcıları ve belediye personeli katıldı. Bayramlaşma töreninde konuşan Başkan Bakkalcıoğlu, tüm personelin bayramını kutlayarak "Ailelerinizle birlikte güzel, bence ülkenin yaşadığı ağır ekonomik koşullar nedeniyle çok mutlu olmasa da yine de belediyede birçok insanımızdan çok daha iyi koşullarda olduğunuzu bilerek mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Hepinizin bayramını ailelerinizle birlikte yürekten kutluyorum. Bu ekonomik koşullar belediyemizi de etkiliyor. Ama biz olabildiğince emekten yana kararlarımızı her zaman vermeye hazırız. Onun için gönlünüzün rahat olmasını istiyorum. Ama sizden de tek istediğim Bozüyük halkına hizmette belediye Başkanı olarak ben dahil tüm gücümüzle çalışmalıyız Bunu yapacağınıza da inanıyorum. Tekrar bayramınızı kutluyor, iyi çalışmalar diliyorum" dedi.

Konuşmasının ardından personel ile tek tek görüşerek Kurban Bayramlarını kutlayan Başkan Bakkalcıoğlu, personele bayram çikolatası hediye etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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