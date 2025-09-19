Başkan Bağlamış: 'Vatan savunmasında canlarını ortaya koyan gazilerimizi saygıyla anıyoruz'

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle yazılı bir açıklama yaptı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"19 Eylül Gaziler Günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "Gazi" unvanının verildiği anlamlı bir gündür. Bu özel gün vesilesiyle, geçmişten bugüne vatan savunmasında canlarını ortaya koyan, gözlerini kırpmadan cepheye koşan, bayrağımız için göğsünü siper eden tüm gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Şanlı tarihimiz boyunca, milletimiz hiçbir zaman esareti kabul etmemiş, bağımsızlığından asla taviz vermemiştir. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Kıbrıs'ta ve 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi, her dönemde kahraman evlatlarımız, bu topraklar uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda etmiş, gazi olmuş, gerektiğinde şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Onların sayesinde bugün bizler, bu topraklarda özgürce yaşıyor; al bayrağımızın gölgesinde geleceğe güvenle bakabiliyoruz. Gazilik, yalnızca bir unvan değil; milletimizin gönlünde en yüce makamlardan biridir. Gazilerimiz; görevlerini hakkıyla yerine getirmiş, milletine ve vatanına olan sorumluluğunu en ağır koşullar altında dahi tereddütsüz yerine getirmiş kahramanlardır. Onlara sahip çıkmak, sadece bir minnet borcu değil; aynı zamanda tarihimize, değerlerimize ve geleceğimize sahip çıkmaktır. Kayseri Ticaret Borsası olarak bizler, ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; onların emanetine sahip çıkmayı görev biliyoruz. Bu topraklarda üretmeye, çalışmaya, istihdam oluşturmaya ve ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki; bu vatan, fedakarlıklarla kuruldu, aynı inanç ve kararlılıkla da büyümeye devam edecektir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise minnet ve saygıyla anıyor; hayatta olan gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömürler diliyorum." - KAYSERİ