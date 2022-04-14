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Başkan Aygün, sahilde güneşlenen vatandaşlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Aygün, sahilde güneşlenen vatandaşlarla bir araya geldi

KOCAELİ (İHA) – Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Harikalar Sahili'nde güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti.

KOCAELİ (İHA) – Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Harikalar Sahili'nde güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti.

Derince Harikalar Sahili, ilkbaharın gelişiyle beraber ilgi odağı oldu. Vatandaşların güneşin keyfini çıkartarak yürüyüş yaptığı sahile Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de gitti. Sahilde incelemelerde bulunan Aygün, vatandaşlarla da sohbet etti. Vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Aygün, yaz döneminde dışardan gelenleri mesire alanları ve sahillerle en güzel şekilde ağırlayacaklarını ifade etti. - KOCAELİ

Başkan Aygün, sahilde güneşlenen vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Aygün, sahilde güneşlenen vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Aygün, sahilde güneşlenen vatandaşlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zeki Aygün, Yerel, Haberler

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