Başkan Aydıner şampiyonları ağırladı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, çeşitli yarışmalarda Türkiye şampiyonu olan öğrencileri makamında kabul etti ve onlara hediyeler verdi.

Başkan Atila Aydıner, ortaokullar arası Türkiye şampiyonu olan Sancaksoy Ortaokulu Basketbol Küçük Kız Takımı ve 14. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı Robot Yarışması'nda Türkiye birincisi olan Terazidere Prof. İbrahim ve Feti Pirlepeli Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında ağırladı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden ve onları kutlayan Başkan Aydıner, ardından Türkiye şampiyonu öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Bayrampaşalı öğrencilerin başarısıyla büyük gurur duyduğunu belirten Başkan Aydıner, "Sancaksoy Ortaokulu Basketbol Küçük Kız Takımı ortaokullar arası Türkiye şampiyonu, Terazidere Prof. İbrahim ve Feti Pirlepeli Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerimiz ise 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması serbest kategoride Türkiye birincisi olarak göğsümüzü kabarttı. Bizlere bu gururu yaşatan sevgili öğrencilerimizi ve onların değerli öğretmenlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel