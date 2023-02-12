Başkan Aydın: 'Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir yaraları hep birlikte saracağız'

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa ve ilçelerinde de yardımsever vatandaşlar gece gündüz demeden belirlenen noktalara yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa ve ilçelerinde de yardımsever vatandaşlar gece gündüz demeden belirlenen noktalara yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Belediye ve Kaymakamlığın düzenlediği yardım organizasyonuna vatandaşlar yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Yenişehir Belediye Başkan Davut Aydın, "Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Yaşanan üzücü depremin ardından kenetlenen Türk milletinin merhameti birlik beraberliği dünyada eşine az rastlanan bir durumdur. İlçemizde bugüne kadar halkımızın destekleri ile 36 tır yardım ile 24 konteyner deprem bölgelerine gönderilmiştir. Halkımız hala yardımlarını deprem bölgelerine ulaştırmak için belirlenen noktaya getirmeye devam ediyor" dedi.

Başkan Aydın, "Halkımıza, görevli personelimize ve gönüllü olarak çalışan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum Allah hepsinden razı olsun. Bu yaraları el birliğiyle hep birlikte saracağız. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Bizim bu güçlü beraberliğimiz sayesinde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur" diye konuştu. - BURSA