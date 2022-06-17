Başkan Atay YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için mesaj yayımlayarak, öğrencilere başarı diledi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, hafta sonu yapılacak olan YKS sınavına girecek öğrenciler için yayımladığı mesajda, "Sevgili gençler, cumartesi ve pazar günü üniversite sınavına gireceksiniz. Bu sınavda başarılı olmanızı diliyorum. Bir yıl boyunca, hatta yıllarca çok çalışarak bu sınava hazırlandınız. Bu sınavdaki başarınız gelecekteki yaşamınızı etkileyecek. Başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum. Ben görev yaptığım süre içerisinde sizlerin bilgiye ulaşma konusunda kolaylıklar sağlamak istedim. Kitap Kafeler açtım, dershane açtım ve sizlerin biraz daha bilgi sahibi olarak eğitiminizi iyi bir şekilde tamamlamanıza katkı sağlamaya çalıştım. Bu görevimi yerine getirirken tek bir amacım vardı; gelecekte ülkemizi yönetecek olan sizlerin daha bilgili olmanızı sağlamak ve bunu da bu ülkeyi bizlerden daha iyi yöneteceğinize inandığım için yaptım. Biz başarılı olmak için çaba sarf ettik ama sizin daha bilgili olarak daha başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel