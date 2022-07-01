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Başkan Atay, yangınla mücadele eden gönüllüleri ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Atay, yangınla mücadele eden gönüllüleri ağırladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Marmaris yangınında cansiperane görev yapan belediye çalışanlarını ağırladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Marmaris yangınında cansiperane görev yapan belediye çalışanlarını ağırladı.

Geçtiğimiz hafta Marmaris'te meydana gelen ve ülkenin dört bir yanından gönüllülerin söndürme çalışmalarına katıldığı orman yangınına Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler, Fen İşleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları gönüllü olarak katılıp söndürme çalışmalarına destek vermişti. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, belediyenin iş makineleri ve su tankerleri ile alevlerle mücadelede etkin rol oynayan görevlileri makamında ağırladı. Sahada gösterdikleri başarılı çalışmalar dolayısıyla gönüllüleri kutlayan Başkan Atay, yangından dönen belediye çalışanlarına teşekkür ederek fedakar personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Fatih Atay Marmaris Efeler Yerel Haberler

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