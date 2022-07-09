Efeler Belediye Başkanı Atay, Yurttaşlarla Bayramlaştı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Efelerli yurttaşlarla bayramlaştı.

Bugün Çeştepe Hayvan Pazarı'nı ziyaret eden Atay, kıraathanelerde yurttaşlarla sohbet ederek, bayramlarını kutladı. Mehmet Fatih Atay, bayramda mesai yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları ile Kocagür Mahallesi'ndeki şantiye alanında buluşarak bayramlarını kutladı.

Efeler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler ve personel, Çeştepe Hayvan Pazarı'ndaki kurbanlıkların kontrolünü yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kurban kesim alanlarındaki temizliğin sürekliliğini sağlamak adına görev yaptı. Belediye'nin ikram araçları ise yurttaşlara ücretsiz su, çay, kahve ve soğuk meşrubat dağıttı.

Başkan Atay, kurban kesim alanlarındaki hizmetlerin bayram boyunca devam edeceği bildirildi.

ANKA / Yerel