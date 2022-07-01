Efeler Belediyesi Tarla Yollarını Asfaltlıyor Efeler Belediyesi, Alanlı Mahallesi sakinlerinin arazi, bahçe ve tarlalarına ulaşmak için kullandıkları yolda asfaltlama çalışmalarına başladı. Efeler Belediyesi, Alanlı Mahallesi sakinlerinin arazi, bahçe ve tarlalarına ulaşmak için kullandıkları yolda asfaltlama çalışmalarına başladı. Asfaltlama aracının tanıtım töreninde, "Vatandaşlarımızın tarla yollarını bile asfaltlayacağım" diyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla, Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladı. Başkan Atay, geçtiğimiz günlerde mahalle kıraathanesinde bir araya geldiği mahallelilerin taleplerini dinlemişti. Geçimini çoğunlukla çiftçilikle sağlayan yurttaşlar, söz konusu yolun asfaltlanmasını istemiş, Başkan Atay da yurttaşların talebinin yerine getirilmesi için birim müdürlerine talimat vermişti. ANKA / Yerel Yerel Haberler

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