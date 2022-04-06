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Başkan Atay lise öğrencilerini ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Atay lise öğrencilerini ağırladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler Belediye Meclis Salonu'nda Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler Belediye Meclis Salonu'nda Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; Efeler Kent Konseyi Başkanı Mevlüt Kenar, Efeler Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Gürkan İyigün ve Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Başkan Atay, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenledikleri etkinlikte, İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okuyan Aydın Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencilerine teşekkür belgesi takdim etti.

Öğrencilerle sohbet eden Başkan Mehmet Fatih Atay, Efelerli gençleri duyarlı olup, böylesine anlamlı bir etkinlikte görev aldıkları için tebrik etti. Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı ve Kitap Kafeler gibi projeler hakkında da bilgiler veren Başkan Atay, öğrencileri bu merkezlerden faydalanmaya davet etti. - AYDIN

Başkan Atay lise öğrencilerini ağırladı

Başkan Atay lise öğrencilerini ağırladı

Başkan Atay lise öğrencilerini ağırladı

Başkan Atay lise öğrencilerini ağırladı

Başkan Atay lise öğrencilerini ağırladı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Fatih Atay, Anadolu Lisesi, Adnan Menderes, Efeler, Yerel, Haberler

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