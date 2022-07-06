Efeler Belediye Başkanı Atay, Bayram Öncesi Hayvan Pazarını Ziyaret Etti - Haberler

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Efeler Belediye Başkanı Atay, Bayram Öncesi Hayvan Pazarını Ziyaret Etti

ANKA - Yerel
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Efeler Belediye Başkanı Atay, Bayram Öncesi Hayvan Pazarını Ziyaret Etti

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala belediyeye ait Çeştepe Hayvan Pazarı’nı ziyaret etti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala belediyeye ait Çeştepe Hayvan Pazarı'nı ziyaret etti.

Başkan Atay, Aydın'ın yanı sıra ülkenin çeşitli illerden kurbanlık alışverişi için Çeştepe Hayvan Pazarı'na gelen esnaf ve yurttaşla buluştu. Hayvan pazarındaki hazırlıkları inceleyen Başkan Atay'a, Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı ile Efeler Belediyesi birim müdürleri eşlik etti.

Başkan Atay, "Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurbanlık alışverişlerini yapabilmeleri için ekiplerimiz hayvan pazarında çalışmalarını tamamladı. Bayrama gönül rahatlığı ile girmek için tedbirlerimizi aldık. Efeler Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için her alanda en iyi hizmeti yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

ANKA / Yerel

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