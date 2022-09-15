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Başkan Atay'dan bedensel engelli Yafgu'ya akülü sandalye

Yerel Haberler

Başkan Atay'dan bedensel engelli Yafgu'ya akülü sandalye

İhtiyaç sahibi Efelerli vatandaşların yanında olan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yüzde 97 bedensel engelli 51 yaşındaki Seyithan Yafgu'ya akülü sandalye hediye etti.

İhtiyaç sahibi Efelerli vatandaşların yanında olan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yüzde 97 bedensel engelli 51 yaşındaki Seyithan Yafgu'ya akülü sandalye hediye etti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, projelerini hayata geçirirken, sosyal belediyecilik anlayışının güzel örneklerini de sergilemeye devam ediyor. Başkan Mehmet Fatih Atay, Osman Yozgatlı Mahalle Muhtarı Halis Hekimoğlu'nun mahalle sakinlerinden yatağa bağlı Seyithan Yafgu için istediği akülü sandalye talebini geri çevirmedi. Engelli Seyithan Yafgu'ya, akülü sandalyesini Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Eralp Atay teslim etti.

Talep ettiği akülü sandalye kısa zamanda kendisine ulaştırılan Yafgu, büyük mutluluk yaşadı. Başkan Atay'ın desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini dile getiren Seyithan Yafgu, "Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a çok teşekkür ederiz. Allah kendisinden razı olsun. Elini her zaman omzumuzda hissediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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