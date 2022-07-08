Efeler Belediye Başkanı Atay, Bayram Öncesi Mezarlıklarda İncelemelerde Bulundu - Haberler

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Efeler Belediye Başkanı Atay, Bayram Öncesi Mezarlıklarda İncelemelerde Bulundu

ANKA - Yerel
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Efeler Belediye Başkanı Atay, Bayram Öncesi Mezarlıklarda İncelemelerde Bulundu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, bugün Kemer ve Tellidede Mezarlıklarında incelemelerde bulundu, vefat eden yakınlarını ziyaret eden yurttaşların bayramını kutladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, bugün Kemer ve Tellidede Mezarlıklarında incelemelerde bulundu, vefat eden yakınlarını ziyaret eden yurttaşların bayramını kutladı.

Atay, arife günü mezarlıklarda yaşanan yoğunluk nedeniyle belediyenin ücretsiz servis araçlarının gün boyu hizmet vereceğini hatırlattı. Atay, Kurban Bayramı için Çeştepe Hayvan Pazarı ile tüm kurban kesim noktalarındaki hazırlıkların tamamlandığını; yurttaşların daha sağlıklı ve temiz bir ortamda kurbanlık alım satım ve kurban kesimlerini yapabilmeleri için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

ANKA / Yerel

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