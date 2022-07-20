Başkan Atay'dan anlamlı Kıbrıs paylaşımı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Atay'dan anlamlı Kıbrıs paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Atay'dan anlamlı Kıbrıs paylaşımı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Efeler Belediye Başkanı Atay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (K.K.T.C.) kuruluş yolunu açan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünü resmi sosyal medya hesaplarından andı.

Görselde K.K.T.C. Bayrağı ve dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Ayşe Güneş Ayata'dan ilhamla harekatın parolası olarak belirlenen "Ayşe Tatile Çıksın" ifadesine yer verilirken dönemin Başbakanı Bülent Ecevit de unutulmadı. Başkan Atay görselle birlikte paylaştığı metinde "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünde özgürlük adına canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet, Kıbrıs Fatihi Bülent Ecevit'i şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kıbrıs Barış Harekatı Efeler Kıbrıs Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title