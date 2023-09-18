Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'tan Gazilere Ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ekrem Dumlu ve üyelerini ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesini ziyaret etti.

Dernek binasında Başkan Ekrem Dumlu ve üyeleri ile bir araya gelen Başkan Ataç, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' ve 'Mareşal' unvanlarının verildiği 19 Eylül 1921 tarihi, her yıl '19 Eylül Gaziler Günü' olarak kutlanıyor. Şehit ve gazilerimizin gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıkların hakkını asla ödeyemeyiz. Aziz şehitlerimizin hatıralarına duyduğumuz saygı, gazilerimize ve ailelerine destek olma görev ve sorumluluğumuz her zaman aynı minnettarlık içinde devam edecek. Şehit yakınlarımızla, gazilerimiz ve aileleriyle, yılın tek günü değil her gün, birlikte olmaktan, üzerimize düşen görevleri yerine getirmekten, karşılaştıkları sorunların aşılması için çaba göstermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu önemli günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımızın bağımsızlığı, bütünlüğü ve ulusumuzun esenliği için gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimizi ve bu uğurda gazi olmuş tüm vatanseverleri, saygı, sevgi, özlem ve rahmetle anıyorum" dedi.

Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Ekrem Dumlu ise "Biz gazilerin her zaman yanında olduğunuz için size teşekkür ederiz" diye konuştu.