Başkan Ataç, partililerle iftar yemeğinde buluştu

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tepebaşı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında partililer ile bir araya geldi.

İftar programına Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç ve ilçe yönetimi, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

"Bu ülkenin kaderini tayin etmekte çok önemli yere sahibiz"

Duaların edilmesi ve oruçların açılmasıyla başlayan programda konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Ramazan ayında kurulan sofraların çok değerli olduğunu belirterek, "Ramazan ayında iftar sofraları çok farklıdır. Yani zenginin, fakirin, kadının, erkeğin, çocuğun herkesin oturduğu sofralardır. 10 yıl biliyorsunuz sokak iftarları yaptık. Geçen gün rakamları hesapladık, 650 bin kişi iftar soframıza oturmuş. İftar sofralarının dini vecibelerin yerine getirilmesinin yanı sıra bir özelliği daha var. İnsanların sosyalleşmesini de sağlıyor. Ben o sokak iftarlarında çok gördüm. Aynı apartmanda oturuyorlar birbirlerini görmüyorlar ama iftar sofrasında buluşuyorlar. Böyle değerli bir sofra. Ama günümüzde yoksulluk maalesef çok arttı. Bizler belediye olarak elimizden gelen bütün destekleri veriyoruz fakat bazılarına yetişebiliyoruz, bazılarına ise yetişemiyoruz. Sizler de çevrenizde çok yoksul olan vatandaşlar varsa lütfen belediyeye bildirin arkadaşlar. Onları da çağıralım, onlar da bizim soframıza otursunlar, bu değerli sofraları paylaşalım" diye konuştu.

"Hep birlikte çok güzel çalışmalara imza atacağız"

Önümüzdeki genel seçimlerin önemine de değinen Ataç, "Bu seçim bir Kurtuluş Savaşı gibidir. Bunu hepiniz öyle bilin. Hani "Köprüde son çıkış" diye bir söz var ya Türkiye'nin hali şuanda bu durumda. Eğer biz bu son çıkışı kaçırırsak kimse kusura bakmasın Türkiye ondan sonra kolay kolay toparlanmaz. Ama hiçbir zaman ben umutsuz olmadım. Bakın 20 yıldır bu konuda dik duruyoruz. Eskişehir, çok farklı bir yer. Tabi biz bugün Türkiye'nin yaşadığı birçok olumsuzluğu yaşamıyoruz. Gerçekten kentimizde demokrasi, huzur, özgürlük var. Bu özellikleri kaçırmamak için seçimi kazanacağız arkadaşlar, başka şansımız yok. Ben adım gibi eminim, büyük farkla bu seçimi kazanacağız. Fakat herkes çok çalışacak ve sandıkları hiçbir şekilde bırakmayacağız. Bu güzel Ramazan gününde sizlerle bir araya gelmekten de çok büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Önümüzdeki günlerde daha çok bir araya geleceğiz. Hep birlikte çok güzel çalışmalara imza atacağız. Yolumuz açık olsun arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

"Hep birlikte ülkemize güneşli günleri getireceğiz"

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ise, "Ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu günlerin ise geçeceğine inanıyorum. Bunun için çok çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Hep birlikte ülkemize güneşli günleri getireceğiz" dedi.

"Kimsenin çocuğunun yatağa aç girmesine izin vermeyelim"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de, böyle bir birlikteliği ve böyle bir kardeşlik sofrasına ihtiyaç olduğunu anlatarak, "Bu zor günlerin geride kalmasını el birliğiyle birlikte sağlayalım. Dayanışmayı, kardeşliği, birliği ve beraberliği hem ilçemizde hem kentimizde hem de bu ülkede yeniden yaşatalım. Arzu ettiğimiz çağdaş, özgür, aydınlık Türkiye'yi birlikte oluşturalım diyorum. Bu vesile ile herkesin Ramazan'ın hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu. - ESKİŞEHİR