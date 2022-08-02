Eskişehir yerel: Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Şirintepe'de Asker Uğurlamasına Katıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Şirintepe Mahallesi sakinlerinden Mevlüt Çakır'ın asker eğlencesine katılarak hayırlı teskereler diledi.

Başkan Ahmet Ataç, Eskişehirlilerin iyi ve kötü günlerinde yanında olmaya devam ediyor. Ataç, son olarak vatani görevini yapmak üzere Eskişehir'den ayrılacak olan Mevlüt Çakır'ın Şirintepe Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesine katıldı. Mevlüt Çakır'a hayırlı görevler ve teskereler dileyen Ataç, ailenin de heyecanını paylaştı. Mevlüt Çakır ve ailesi de Ataç'a ziyareti için teşekkürlerini iletti.