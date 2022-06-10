Başkan Atabay; "Didim her geçen gün güzelleşiyor" - Haberler

Aydın'ın Didim ilçesinde Didim Belediyesi tarafından kentin dört bir yanına dikilen jakaranda ağaçları çiçek açtı. Ağaçların çiçek açması ile birlikte Didim sokaklarında kartpostallık görüntüler oluştu.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile kenti daha yaşanılabilir bir hale getirmek ve güzelleştirmek için başlatılan hizmet seferberliği meyvelerini vermeyi sürdürüyor. Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz aylarda Didim'in farklı noktalarına dikilen jakaranda ağaçları çiçek açtı. Tropikal bir ağaç türü olan jakarandaların çiçek açması ile birlikte Didim sokakları da mor renge büründü. Her geçen yıl turizm değeri artan ve daha fazla turist ağırlayan Didim'in sokaklarında jakaranda ağaçlarının çiçek açması ile birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

Jakaranda ağaçlarının Didim'e güzellik ve serinlik kattığını, Didim'i daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarının süreceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Didim'i daha yaşanılabilir bir cazibe merkezi haline getirmek için başlattığımız çalışmalar meyvesini vermeyi sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından turizm sezonu öncesinde kentimizin dört bir yanına ekilen jakaranda ağaçları çiçek açmaya başladı. Hafif kokusu ve mor renkleriyle bu ağaçlar Didim sokaklarını süsledi ve görsel bir şölen oluşturdu. Kentimizde, Didimimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hız kesmeden sürecek. Didimlilerin refahı için emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel