CHP Heyeti Didim'de Balıkçı Esnafıyla Buluştu

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, CHP Aydın Milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül ile Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Akköy Su Ürünleri Kooperatifi yönetimi ile bir araya geldi. Atabay, sorunlarının çözümü doğrultusunda kooperatif üyelerine desteklerinin süreceğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sinop Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Barış Karadeniz, CHP'nin Denizcilik, Balıkçılık ve Su Ürünleri Saha Programı kapsamında Taşburun Balıkçı Barınağı'nda Akköy Su Ürünleri Kooperatifi yönetimi ve üyeleri ile bir araya geldi. Milletvekili Karadeniz'e CHP Aydın Milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak eşlik etti.

Kooperatif üyelerinin sorunlarının ve taleplerinin görüşüldüğü toplantıya Aydın Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Özgür Atacan, Akköy Muhtarı Halit Dülgeroğlu ve Didim Derneği ile Meandros Kültür, Sanat ve Turizm Derneği yöneticileri de katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını balıkçı esnafına ileten Milletvekili Karadeniz, Türkiye'nin dört bir yanında balıkçılar ile buluşmalarının ardından hazırladıkları "Denizcilik Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektörü Saha Çalışması" raporunun tamamlandığını söyleyerek CHP iktidarında balıkçı esnafının sorunlarının hızla çözüme kavuşturulacağını belirtti.

"DİDİM BELEDİYESİ OLARAK KOOPERATİFİMİZE VE ESNAFIMIZA HER ZAMAN DESTEK VERİYORUZ"

Toplantıda konuşarak bölgede çalışan balıkçı esnafına desteklerinin süreceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile Milletvekilimiz Barış Karadeniz'in öncülüğünde başlatılan Denizcilik Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektörü Saha Çalışması başarıyla tamamlandı. Geçmişte Akbük'te gerçekleştirdiğimiz çalışmanın bir yenisini de bugün Taşburun'da gerçekleştirdik. Biz burada Didim Belediyesi olarak kooperatifimize ve esnafımıza her zaman destek veriyoruz. Bundan sonra da emin olsunlar ki hem Didim Belediyesi hem de çok değerli milletvekillerimiz her zaman yanlarında. Bizler hep beraber daha iyi bir Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.