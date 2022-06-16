Belediye Başkanı Atabay'dan Didimli Çocuklara Karne Hediyesi

Didim'de yaşayan öğrenciler, 17-18 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenecek Karne Şenliği'nde doyasıya eğlenecek.

Didim'de yaşayan binlerce öğrenciye karne hediyesi Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'dan geldi. Didim Belediyesi, öğrencilere yönelik Karne Şenliği organize etti.

17 Haziran Cuma günü saat 16.00'da Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'nda başlayacak şenlikte, oyun alanları, spor, balon ve çamur atölyesi, yüz boyama ve birçok sürpriz etkinlik yer alacak. Öğrenciler, saat 18.00'dE başlayacak Altan Show'da doyasıya eğlenecek.

Şenlik, 18 Haziran Cumartesi günü de devam edecek. Saat 16.00'da başlayacak etkinlikler kapsamında düzenlenecek dans atölyesi, çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak. Saat 19.00'da ise Şirin Baba ve Kelebek Avcısı isimli çocuk tiyatrosu Didim Ticaret Odası Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde çocuklarla buluşacak.

ANKA / Yerel