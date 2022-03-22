Başkan Atabay; "Başımız sağolsun"

DİDİM, AYDIN (İHA) - Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Bingöl'de yaşanan patlama sonucu şehit olan Necati Aygün ve Birol İli için başsağlığı mesajı yayınladı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada aslen Aydın Çineli olan Necati Aygün ve Birol İli ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurları, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bingöl'den gelen şehit haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Acı haber sonrası Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'da taziye mesajı yayımladı. Başkan Atabay mesajında, "Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevkiyatı sırasında yaşanan patlama sonucu, görevleri başında şehit düşen Necati Aygün ve Birol İli'ye Allahtan rahmet, kederli ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel