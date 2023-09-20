Başkan Aşgın, Filistin heyetini ağırladı

Çorum Belediyesinin geçtiğimiz yıl kardeş şehir anlaşması imzaladığı Filistin'in Kalkilya Belediyesi'nden bir heyet Çorum'a geldi.

Çorum'a iadeyi ziyarette bulunan Filistin heyeti, Belediye Başkanı Dr. İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti. Başkan Aşgın, Kalkilya Belediye Başkanı Faysal Shraim başkanlığındaki heyeti belediye binası önünde karşıladı. Ziyarete, Faysal Shraim'in yanı sıra Belediye Meclis Üyesi Nabil Barham, Belediye Birim Sorumluları Ameed Shraim ve Halit Taha, Ticaret Odası Başkanı Tarik Şavar, Ticaret Odası Üyeleri Kemal Sabi, İyad Karaki, Nasir Kharub, Hasan Şikiero ve Al Kudüs Üniversitesi Kalkilya Şube Başkanı Atiyye Muslih de katıldı.

"Kudüs özgür olmadıkça Dünya'nın hiçbir yeri özgür olmayacaktır"

Türk halkının Filistin'e verdiği öneme vurgu yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Filistin konusu ecdadımızdan bu yana bizim için önemli bir konu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamız, 'Filistin meselesi coğrafi bir mesele değil, imani bir mesele' derdi. Çünkü Miraç orada gerçekleşti. Peygamberlerimizin önemli bir bölümü o topraklardadır. Filistin ve Kudüs özgür olmadıkça Dünya'nın hiçbir yeri özgür olmayacaktır. Dünya'daki istikrarı ve barışın temini için Kudüs'ün özgür olması ve Müslümanlar tarafından yönetilmesi zarurettir. Bu bakımdan, Kalkilya kardeş şehrimizde bizim için bir köprü oldu. Gönül köprümüz zaten kurluydu, bir de Kalkilya ile fiili bir köprü kurmuş olduk" dedi.

"Kendi evimizde gibiyiz"

Kalkilya Belediye Başkanı Faysal Shraim de Çorum'a gelmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Faysal Shraim, " Türkiye'yi çok seviyoruz. Türkiye nasıl bizim yanımızdaysa biz de her zaman Türkiye'nin yanındayız. Aynı şekilde Çorum'da da kendi evimizde gibiyiz" dedi.

Türkiye'nin en son deprem felaketinde ortaya koyduğu yardımlaşma duygusuna da hayran kaldığını ifade eden Faysal Shraim, "Türk devleti gibi, deprem felaketinin yaralarını kısa sürede sarabilecek başka bir devlet dünya yoktur" şeklinde konuştu.

"Erdoğan'ın yeniden seçilmesi bizleri mutlu etti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgi ve bağlılıklarını da dile getiren Kalkilaya Belediye Başkanı Faysal Shraim, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri sadece Türkiye için değil Filistin için de çok önemli bir seçimdi. Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi yeniden kazanması bizlerde çok mutlu etti. Seçimlerin ardından Filistin'de sabahlara kadar kutlamalar yapıldı. Batı devletleri Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını istemedi. Ancak biz Türkiye'nin bize olan yakınlığından dolayı için Türkiye'nin yanında olduk" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistin'de uyguladığı baskı ve zulümlerden de bahseden Kalkilya Belediye Başkanı Faysal Shraim, "Kalkilya, İsrail işgalcileri tarafından büyük bir hapishaneye dönüştürüldü. 70 bin kişi hapishaneye dönüştürülen bir bölgede yaşıyor. Nazi döneminde bile İsrail'in yaptığı zulmü yapmadı. İsrail'in amacı Kalkilya sakinlerinin şehri terk etmesidir. Kalkilya'da kalabilmemiz için Çorum'un vereceği destek bizim için çok önemli. Bizlerde kardeş şehir anlaşması ile başlayan ilişkilerimizi İlişkilerimizi güçlendirmek için Çorum'a geldik. Bizleri konuk eden Belediye Başkanımıza ve Çorum halkına çok teşekkür ediyoruz" dedi. - ÇORUM