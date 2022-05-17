Başkan Aşgın'dan mülteci çocuklara sürpriz - Haberler

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Başkan Aşgın'dan mülteci çocuklara sürpriz

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Aşgın'dan mülteci çocuklara sürpriz

Çorum'da bulunan öksüz ve yetim mülteci çocuklar için etkinlik düzenlendi.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da bulunan öksüz ve yetim mülteci çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Hitit Üniversitesi köy okulları destek ekibi öğrencilerinin hazırladığı etkinliğe sürpriz bir ziyaret yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, çocuklara verdikleri hediyelerle yüzlerini güldürdü.

Yetim mülteci çocuklarla pasta kesen Belediye Başkanı Aşgın, "Yetim gülerse dünya güler. Onların mutluluğu bizim için çok kıymetli. Hitit Üniversitesi köy okulları destek ekibi öğrencilerinin yapmış olduğu bu programa bizde destek olalım istedik. Yavrularımızla güzel vakit geçirdik. Kıymetli öğrencilere bu özel programı düzenledikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Çorum'da yaşayan ve bisiklet hayali olan mülteci çocuklardan İbrahim, "Bu dünyada en çok istediğim bisikletimin olması idi. Şu an bu hayalim gerçekleşti. Büyüklerime hayalimi gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" diye konuştu. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi, Mülteci, Çorum, Yerel, Haberler

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