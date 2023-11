Başkan Arısoy: "Zeytinburnu için çok çalıştık, daha yapacak çok işimiz var"

Çırpıcı Mahallesi Akşam Çayı programında vatandaşlarla buluşan Başkan Arısoy, 2019 yılında göreve gelirken Zeytinburnu için söz verdiği tüm proje ve çalışmaların bugün tamamını gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Zeytinburnu bizim 20 yıldır bitmeyen aşkımız, daha yapacak çok işimiz var, sizlerin teveccühüyle bir dönem daha arkadaşlarımız ile birlikte ilçemiz için çalışmak istiyoruz" dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un mahalle ziyaretleri devam ediyor. Her çarşamba günü ilçenin farklı bir mahallesine konuk olduğu Başkanla Akşam Çayı Programı'nın bu haftaki ev sahibi Çırpıcı Mahallesi oldu. Her zaman olduğu gibi sözü mahalle sakinlerine bırakan Başkan Arısoy, önce soruları dinledi, sonra cevapladı. Toplantının hemen başında 2024 yerel seçimlerinin yaklaşması nedeniyle kendisine adaylığının sorulması üzerine bir açıklama yapan Başkan Arısoy, "2024 yerel seçimlerinde Allah nasip ederse bir dönem daha niyetimiz var. Hepiniz bu süreçleri biliyorsunuz, parti merkezlerimiz değerlendirme yapıyorlar sonuçta son söz onların, ancak biz kendi açımızdan adaylığımız konusunda bir problem görmüyoruz" diyerek, buradaki en önemli belirleyici faktörün Zeytinburnulu hemşehrilerinin olduğunun da altını çizdi. "Her insan kendi emeğinin şahididir" diyen Başkan Arısoy, ancak son 5 yılda Zeytinburnu için verilen emekleri herkesin rahatlıkla görebileceğini de sözlerine ekledi.

"Hemşehrilerimizin takdirine güvenimiz sonsuz"

2019 yılından bu yana Zeytinburnu'nu dinlediğini, sokaklarda, okullarda ve mahalle toplantılarında Zeytinburnulu hemşehrileriyle sık sık bir araya gelerek, daha iyi bir Zeytinburnu için neler yapabileceklerine birlikte karar verdiklerini hatırlatan Başkan Arısoy, "Ben göreve geldiğim günden bu yana sizleri dinlemeye çalışıyorum. Aslında Zeytinburnu için tüm kararları hep birlikte alıyoruz. Mahallelerde, okullarda, sokakta, kahvede, esnaf ziyaretlerinde hep beraberiz. Haftanın 2 gününü tamamen bu işe ayırıyorum. Her hafta farklı bir okulda liselerimizin 11. sınıflarına ziyarette bulunuyorum. Onlarla muhabbet, sohbet ediyoruz. Arkadaşlarım sorularını cevaplıyorum. İlkokul öğrencilerimizin tamamını bir hijyen seti bahanesiyle sınıf sınıf ziyaret ediyor, bu vesileyle okullarımızı görüyor, öğretmenlerimizi dinliyorum. Ben bu emeğin hemşehrilerimizin takdirini kazanacağına inanıyorum. Hiçbir emek zayi olmaz. Hemşehrilerimiz bütün bu çabayı görecekler, değerlendirecekler. Bundan hiçbir gün şüphem olmadı" diye konuştu.

"Çırpıcı Mahallesi'nin sorunlarını çözüme kavuşturduk"

Çırpıcı Mahallesi'ne gelmeden önce, bir yıl önceki Akşam Çayı Programı'nda neler konuşulduğuna dair tuttuğu notları tekrar gözden geçirdiğini kaydeden Başkan Arısoy,"Mahallemizin kaldırımları gerçekten kötüydü, tamamını yenilemişiz. Arabayı biraz uzağa park edip yürüyerek geldik buraya, sokaklarımız, kaldırımlarımız pırıl pırıl olmuş. Biz göreve geldiğimizde Çırpıcı Mahallesi'nde özel sektör tarafından başlatılmış fakat akim kalmış bir kentsel dönüşüm projesi vardı. Biz bu konuyu Zeytinburnu Belediyesi olarak ele aldık. Maliklerimizin hisselerini tek tek, yeniden hesapladık. Şimdi birinci etabının inşaatı yükseliyor. Su basmanı geçti bile. Ekipleri 2 vardiyalı olarak çalışıyor, ikinci etap için de çözüm olacak bir B planı ile geliyoruz. Küçük bir vakit kaybı oldu ama inşallah kesin çözüm olacak" şeklinde konuştu.

Kariyer merkezi 3 bin 200 kişiyi iş sahibi yaptı

Zeytinburnulu vatandaşların iş istihdamı konusundaki sorularını da yanıtlayan Başkan Arısoy, bu iş için 2019 yılında Zeytinburnu Kariyer Merkezi'ni kurduklarını hatırlatarak, Kariyer Merkezi'nin bugüne kadar 3 bin 200 kişiyi istihdam ettiğini de sözlerine ekledi.

Spora destek veren belediyeler içinde ilk 3'teyiz

Gençlere ve çocuklara spor alışkanlığı kazandırmak için 2 yıl önce Yaz ve Kış Spor Okulları'nı hizmete aldıklarını ve 10 farklı spor branşında bugüne kadar 14 bin çocuğa spor eğitimi verdiklerine dikkat çeken Başkan Arısoy, amatör futbol kulüplerini de maddi olarak desteklemeye devam ettiklerini ifade ederek; "Biz İstanbul'da amatör spor kulüplerine destek veren ilk 3 belediyeden biriyiz. Amatör spor kulüplerimize düzenli olarak nakit desteği sağlıyoruz. Kategorilerine göre malzeme desteği veriyoruz. Bütün maçlara ulaşımlarını sağlıyoruz, tesis veriyoruz. Bizler, amatör spor kulüplerimize daha çok çocuk gelsin, eğitim ve takım ruhuna kavuşsun, sporla barışsın diye elimizden geleni yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Zeytinburnu'nda Bilgi Evi'ne gitmemiş bir çocuğumuz yok"

Konunun ilçedeki çocuk ve gençlerin eğitim ve sosyal aktiviteleri ile ilgili faaliyetleri ile ilgili Zeytinburnu Belediyesi'nin yaptığı çalışmalara gelmesi üzerine açıklamalarına devam eden Başkan Arısoy, "Biz Zeytinburnu'nda iyi bir nesil yetiştirmek için çalışıyoruz. Bu sadece Belediye Başkanı'nın sorumluluğu değil. Ben kendimi şöyle görüyorum; ben de aynı zamanda bir babayım. Kendi çocuklarımın nasıl iyi bir şekilde yetişmesini istiyorsam, bütün anne babaların da hedefi, gayesi, maksadı, çocuklarına iyi bir eğitim vermektir. Her anne baba, kendi yaşadığı sıkıntıları çocukları yaşamasın diye uğraşır. Ben de Zeytinburnu'muzdaki bütün çocukların bir şekilde sıkıntı yaşamadan iyi bir eğitimle yola devam etmesini istiyorum. Zeytinburnu'nda bugün için 8 Bilgi Evi mevcut. İlkokul ve ortaokulu Zeytinburnu'nda okuyup da Bilgi Evi'ne gitmemiş bir çocuğumuz yok. Ben bunu nereden biliyorum? Gittiğim her lisede soruyorum, ilkokulu ve ortaokulu Zeytinburnu'nda okuyup Bilgi Evi'ni hiç görmemiş arkadaşımız var mı? Cevap 'yok'. Allah'a sonsuz şükürler olsun, hepsine bir şekilde dokunmuşuz" dedi.

Yeni spor merkezinin açılışının yapılacağını duyuran Başkan Arısoy "Millet Kıraathanelerinin Türkiye'deki rol modeli Zeytinburnu'dur. Şu anda 6 kütüphanemiz var, 7'ncisini Millet Camii'nin içinde açacağız. Bilim Zeytinburnu keza öyle. Bizim dönemimizde hizmete aldığımız bir iş oldu. Deneyap atölyesi çalışmaları ile bilime meraklı, yetenekli çocuklarımız orada kendilerini geliştirme fırsatı buluyorlar. Yakın zamanda buradan da başarı dolu güzel haberler alacağımıza inanıyorum. Gençlik Merkezi'mizde İstanbul Sosyoloji ile birlikte akademiler düzenliyoruz. Gelen arkadaşlarımız biliyorlar, maksadımız; lider çocuklar, lider gençler yetiştirmek. Öte yandan çok yakında Zeytinburnu'nda yine 10 farklı spor branşında hizmet verecek olan yeni Spor Merkezi'mizin de açılışını yapacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL