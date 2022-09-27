Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy'dan Batı Trakya ziyareti

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Batı Trakya'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın İskeçe ve Gümülcine şehirlerine ziyarette bulunan Arısoy'a Zeytinburnu AK Parti İlçe Başkanı Selami Delibalta, Meclis Üyesi Hakan Güler, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Zeytinburnu Şubesi Başkanı Fatih Hacıbedel, Batı Trakya Camii Vakfı Başkanı Hasan Şahin ve Batı Trakya Spor Kulübü Başkanı Mehmet Gençoğlu eşlik etti.

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu ve Batı Trakyalı vatandaşlar tarafından karşılanan Arısoy, iki günlük ziyareti boyunca, Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, Gümülcine Türk Gençler Birliği ve Batı Trakya Azınlıkları Kültür ve Eğitim Şirketi Başkanı Sedat Hasan, Genel Müdür Pervin Hayrullah ve Batı Trakya davasının sembol ismi Dr. Sadık Ahmet'in kurucusu olduğu Dostluk Eşitlik Barış Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu'nu ziyaret etti.

Arısoy, ziyaretine ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Birlik ve beraberliğini koruyan, dinine, diline, varlığına, kültürüne sahip çıkan Batı Trakyalı soydaşlarımızla hasret gideriyoruz. Her daim onların yanındayız, destekçisiyiz, kardeşiz biz."