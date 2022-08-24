Başkan Arda, Satranç Sözünü Tuttu

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, kendisiyle tanışmak isteyen ortopedik engelli Mehmet Yıldırım’ı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde evinde ziyaret etmişti. Başkan Arda, ziyarette Mehmet Yıldırım’a satranç seti armağan etmişti. Arda, yaptığı sürpriz karşısında duygulu anlar yaşayan Yıldırım’a, satranç oynama sözü vermişti. Yıldırım’ı ikinci kez evinde ziyaret eden Başkan Arda, Mehmet Yıldırım’la satranç maçı yaptı. Çekişmeli karşılaşma, Mehmet Yıldırım’ın zaferiyle sonuçlandı.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, kendisiyle tanışmak isteyen ortopedik engelli Mehmet Yıldırım'ı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde evinde ziyaret etmişti. Başkan Arda, ziyarette Mehmet Yıldırım'a satranç seti armağan etmişti. Arda, yaptığı sürpriz karşısında duygulu anlar yaşayan Yıldırım'a, satranç oynama sözü vermişti. Yıldırım'ı ikinci kez evinde ziyaret eden Başkan Arda, Mehmet Yıldırım'la satranç maçı yaptı. Çekişmeli karşılaşma, Mehmet Yıldırım'ın zaferiyle sonuçlandı.

Mehmet Yıldırım'ı tanımaktan büyük mutluluk duyduğunu, onun azimle tüm zorlukları aşmayı başarmasından etkilendiğini ifade eden Belediye Başkanı Halil Arda, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tanıştığımız Mehmet Yıldırım'la keyifli bir sohbetimiz olmuş ve satranç oynamak üzere sözleşmiştik. İkinci buluşmamızda Mehmet'le zorlu bir satranç karşılaşmamız oldu. Mehmet'e yenilsem de arkadaşlığımız daha da güçlendi. Birlikte zaman geçirmekten mutlu olduğum genç kardeşim Mehmet'in her zaman yanında olacağım" diye konuştu.