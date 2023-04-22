Başkan Aras'tan bayram ziyaretleri

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ramazan Bayramı ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ortakent Merkez Camii'nde Bayram Namazını kılan Başkan Ahmet Aras, daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bodrum İlçe Örgütü'nce gerçekleşen bayramlaşma törenine katıldı. Çarşı Mahallesi'ndeki parti binasında gerçekleşen törenin ardından Başkan Aras, CHP Bodrum Gençlik Kolu Başkanı Ferhat Ceyhan ve partili gençlerle birlikte esnaflara bayram ziyaretinde bulundu. Neyzen Tevfik Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Aras, bir kafede gençlerle oturup sohbet etti.

Başkan Aras, gençlerle gerçekleştirdiği bayram ziyaretlerinin ardından ilçe protokolünün vatandaşlarla bir araya geldiği bayramlaşma törenine katıldı. Düzenlenen törene Kaymakam Bilgehan Bayar, Garnizon Komutanı Personel Albay Ertan Benli, daire amirleri, gaziler, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, birlik ve beraberlik mesajları vererek herkesin bayramını kutladı.

Bayramlaşma töreninin ardından K.K. Bodrum Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda bulunan depremzede vatandaşlarla bir araya gelen ilçe protokolü daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Bodrum Devlet Hastanesi ve Zabıta Müdürlüğü'nde görevli personel ile bayramlaştı. - MUĞLA