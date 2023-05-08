Başkan Aras, gençlerle buluştu

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gençlerle buluşarak gençlerin sorularını yanıtladı. Bodrumspor'un maçından galibiyetle dönen genç nüfus, tezahürat ve marşlarla alana girerken coşku dolu anlar yaşattı.

Çarşı Kafe'nin yanındaki alanda Banu Tarancı'nın moderatörlüğünü yaptığı buluşma, saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmaları ve soru-cevap kısmıyla devam etti.

Gençlerin sorularını heyecan ve dikkatle dinleyen Başkan Ahmet Aras, "Sizlerle birlikte olmak, sizleri dinlemek ve önümüzdeki süreci planlamak için toplandık" diyerek gençlere seslendi. Başkan Aras, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan 2023 Genel Seçimleri ile ilgili fikirlerini de söylerken demokrasi şöleniyle geçen bir seçim olmasını dilediklerinin altını çizerek, "Seçimler gelir geçer ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" dedi.

Başkan Ahmet Aras, Türkiye'nin geçirmiş olduğu süreçten, Bodrum Belediyesi'nin gerçekleştirdiği gençleri içine alan projelerden ve deprem bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalardan da söz ederken gençlerin sormuş olduğu sorulara teker teker cevap verdi. Ayrıca buluşmada yer alan çocuklar da söz alarak taleplerini dile getirdi.

Gençlerle sohbet organizasyonunda Bodrum; spordan sanata eğitimden yapılaşmaya kadar geniş bir alanda ele alınarak irdelendi.

Toplantının devamında CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Başkan Ahmet Aras ile birlikte gençlere söz vererek onlar için her şeyi yapacaklarını belirtti. Ayrıca Başkan Ahmet Aras da CHP'nin gençlere yönelik politikalarını tek tek sıraladı.

Şampiyonluğunu ilan eden Çağdaş Bodrum Spor ile Bodrumspor'un Altınordu galibiyetini tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Belediye Başkanı Ahmet Aras, 19 Mayıs'ta Belediye Meydanı'nda gençlere armağan olarak konser düzenleyeceklerini söyleyerek herkesi Sefo konserine davet etti. - MUĞLA