Başkan Gültak aracı oldu, görme engelliler evliliğe ilk adımı attı

Mersin'de kız babası evliliğe sıcak bakmayınca, görme engelli Yücel ve Şükran, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın aracı olmasıyla evliliğe ilk adımı attı

Gönül gözleriyle mutlu olacaklarını söyleyen engelli vatandaşlar, sevginin engel tanımadığını bir kez daha gösterdiler

Yücel Şenol: "Aileler yanımızda olduğu sürece her şey aşılır"

MERSİN - Mersin'de görme engelli Yücel ve Şükran, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın aracı olmasıyla evliliğe ilk adımı attı. Gönül gözleriyle mutlu olacaklarını söyleyen engelli çift, sevginin engel tanımadığını bir kez daha gösterdiler.

İstanbul'da yaşayan 45 yaşındaki Yücel Şenol ile Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çay Mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan 44 yaşındaki Şükran Çiftçi, bir süre önce tanıştı. Kendi aralarında konuşan Yücel ve Şükran, evlenmeye karar verdiler. Bu durumu öğrenen kızın babası Mehmet Çiftçi, evliliğe sıcak bakmadı. Bunun üzerine babayı ikna etmesi için Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a ulaşan damat adayı, kızı birlikte istemeye gitmek istediğini iletti. Talebe olumlu yanıt veren Başkan Gültak, dün akşam damadı da yanına alarak, kızın yaşadığı eve gitti. Baba Mehmet ile anne Hadibe'den kızlarını isteyen Gültak, olumlu yanıt alınca, engelli vatandaşlar evliliğe ilk adımı atmış oldu. Çiftin beyaz eşyalarını da kendisinin alacağını söyleyen Gültak, söz yüzüklerini de taktı.

"Engellilerin yapamayacağı bir şey yok"

Yaşanan ilginç kız istemeyle ilgili konuşan damat adayı Yücel Şenol, belediye başkanına zorda olsa ulaştıklarını belirterek, "Rabbime şükürler olsun ki ulaştık kendilerine. Sağolsun başkanımız da bizi kırmadı, bir devlet büyüğümüz, bir ağabey olarak sevdiğim kızı istemeye geldiler. Bize bir babalık yaptı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şükran'ın da babası kabul etti, şu anda çok heyecanlıyım. Aliler engellilerin yanında olduğu sürece, engellilerin yapamayacağı bir şey yok. Her şey aşılır" dedi.

Şükran Çiftçi ise Başkan Gültak'a teşekkür ederek, "Bizim isteğimizi kırmadıkları için şükranlarımı sunuyorum. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Çok kız istedim ama bende heyecanlıyım"

Başkan Mustafa Gültak ise Şükran Çiftçi'nin eşine ulaştığını söyledi. Eşinin de durumu kendisine söylediğini ifade eden Gültak, "Yücel de o sırada özel kalemi 1-2 kare aramış, ondan da haberim oldu. Tabi bunu duyunca hemen yapalım dedim. Organizasyonu yapalım, kızı istemeye gidelim dedim. Yücel akrabalarıyla İstanbul'dan geldi.Şükran kızımız da bizim Çay Mahallemizde oturuyor. Bizde buraya geldik, Mehmet Ağabey'in misafiri olduk. Durumu izah ettik. Yücel kardeşimizin işi olduğunu da söyledik. Şükran kardeşimizin iş talebi konusunda da yardımcı olacağız. Beyaz eşyalarını da ben bizzat kendim alacağım. Gerçekten hayat dolular. Belki bir engelli olabilir, dünyanın bizim gibi her şeyini göremiyor olabilirler ama onlar yürekleriyle, kalp gözleriyle görüyorlar. Birbirlerini bulmuşlar ve sevmişler. Zaten kendileri de heyecanlılar. Ben bu aileden Türkiye Cumhuriyeti için çokta güzel çocuklarımızın olacağına inanıyorum. Bu 2 gencimizin de çok mutlu olacağının farkına vardım. İkisinin de çok güzel kalbi var. Buradan Akdeniz Belediye Başkanı olarak da gücümün yettiği kadarıyla yanlarında yer alacağım. Çok kız istedim ama bende heyecanlıyım. Gerçekten farklı bir şey. Bende çok duygulandım. 2 aile içinde hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.