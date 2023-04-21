Başkan Altınok'tan çocuklara çifte bayram hediyesi

Keçiören Belediye Konservatuvarı Genç Tiyatro Atölyesi tarafından hazırlanan 'Sihirli Orman' isimli oyun Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatıyla 23 Nisan'da çocuklara armağan olarak sahnelenecek. 9 kişilik oyuncu grubundan oluşan oyuna katılmak isteyen aileler ve çocuklar Keçiören Belediyesi kurumsal web sayfası üzerinden randevu oluşturacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların ve gençlerin aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmesi için Sihirli Orman oyununun sahneleneceğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza bayram olarak armağan edilen 23 Nisan'da biz de çocuklarımıza tiyatro oyunu hediye ediyoruz. Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımıza çifte bayram yaşayacakları etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Genç Tiyatro Atölyesi oyuncularımıza ve tüm teknik ekibimize teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA