Başkan Altay, 'Şehit doktor Ekrem Karakaya'nın ismini ilelebet yaşatacaklarını açıkladı'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde görev başında şehit edilen Dr. Ekrem Karakaya'nın ismini bir caddeye vereceklerini belirterek, "Konya Büyükşehir Meclisi ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Konya Şehir Hastanesi ve yeni Emniyet Müdürlüğü arasındaki caddeye şehit doktorumuzun ismini vererek onun ismini ilelebet yaşatacağız" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı ikinci toplantısı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında yapıldı. Toplantıda yaptığı konuşmaya Konya Şehir Hastanesi'nde görev başında şehit edilen Dr. Ekrem Karakaya'yı rahmetle anarak başlayan Başkan Altay, şehit doktorun isminin şehir merkezinde bir caddeye verilmesi konusunun meclis gündeminde olduğunu söyledi.

"Tüm kamu çalışanlarımıza yapılan şiddeti kınıyoruz"

Başkan Altay, "Konya Şehir Hastanemizin değerli doktorlarından Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Hem şehrimizin hem yakınlarının başı sağ olsun. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız. Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarımıza yapılan şiddeti kınıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Meclisi olarak şehit doktorumuzun ismini yaşatmak adına Şehir Hastanesi ve yeni Emniyet Müdürlüğü arasındaki caddeye şehit doktorumuzun ismini vererek onun ismini ilelebet yaşatacağız. Konya Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerine gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"İslami dayanışma oyunları için özel bir açılış programı organize ediyoruz"

Toplantıda ayrıca yaklaşan 5. İslami Dayanışma Oyunları için gerekli hazırlıkların yapıldığını ifade eden Başkan Altay, "Konya önemli bir organizasyona hazırlık yapıyor. 9-18 Ağustos tarihleri arasında İslami Dayanışma Oyunları'nı gerçekleştireceğiz. Spor Bakanımızı Konya'da misafir ettik. Tam olimpik yüzme havuzumuzun açılışını gerçekleştirdik. Ondan önce atletizm pistimizin ve futbol sahalarımızın açılışını yapmıştık. İnşallah önümüzdeki haftalarda Türkiye'nin ilk olimpik velodromunun açılışını gerçekleştireceğiz. Ayrıca 9 Ağustos günü için Bakanlığımız ile birlikte özel bir açılış programı organize ediyoruz. Hem sporcuların ülke geçişleri olacak hem de görsel bir şölen olacak. Tüm belediye başkanlarımızı ve hemşerilerimizi davet ediyorum" diye konuştu. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel