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Başkan Altay: "Sanayi için uzmanlaşmış itfaiye merkezimiz tamamlanmak üzere"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Altay: 'Sanayi için uzmanlaşmış itfaiye merkezimiz tamamlanmak üzere'

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sanayi bölgelerinde çıkabilecek yangınlara daha hızlı ve etkin müdahalede bulunabilmek amacıyla şehre kazandırdığı Sanayi İtfaiye Merkezi tamamlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sanayi bölgelerinde çıkabilecek yangınlara daha hızlı ve etkin müdahalede bulunabilmek amacıyla şehre kazandırdığı Sanayi İtfaiye Merkezi tamamlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı tamamlanmak üzere olan Sanayi İtfaiye Merkezi inşaatında inceleme gerçekleştirdi. Merkezin son durumu hakkında bilgi veren Başkan Uğur İbrahim Altay, Benim Şehrim projesi çerçevesinde söz verdikleri işlerden birisini daha hayata geçirmek üzere olduklarını söyledi. Konya sanayisinin çok hızlı geliştiğine dikkat çeken Başkan Altay, "Özellikle Aslım bölgesine bir kümelenme oluştu. Bir taraftan Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'sini taşıyacağımız yeni bölgeye, bir taraftan da mevcut ve yeni yapılan sanayi alanlarına hizmet edecek, özellikle sanayi için uzmanlaşmış itfaiye merkezinin inşaatında sona geldik. 8 araçlık bu merkezimiz özellikle ihtisas bir itfaiye merkezi olacak. Sanayi yangınları için özel eğitilmiş ekiplerimiz, özel ekipmanlarımızla birlikte burada oluşacak bir duruma en hızlı şekilde müdahale edecek" dedi.

"Konya Büyükşehir İtfaiyesi yaptığı işlerle Türkiye'ye ve Dünya'ya örnek"

İtfaiyenin ihtiyaç olduğu anda en güçlü ve en hızlı şekilde müdahale edecek bir teşkilat olması gerektiğine vurgu yapan Başkan Altay, "Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yapmış olduğu işlerle Türkiye'ye ve dünyaya örnek bir itfaiye merkezi konumunda. Özellikle yurt dışındaki itfaiye eğitimleri konusunda Büyükşehir Belediyemizin İtfaiye Teşkilatı çok önemli bir misyon üstleniyor. Konya'da oluşabilecek yangınlara en hızlı müdahale edecek şekilde yeni alanlar oluşturmaya, yeni ekipmanlar almaya devam ediyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" dedi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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