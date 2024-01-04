Yusuf Alemdar: Şehrin tüm dinamikleriyle uyum içinde çalışacağız

Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, aday gösterilmesi halinde şehrin tüm dinamikleriyle uyum içinde çalışarak her ilçeye eşit ve adil hizmet götüreceklerini söyledi.

Ak Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, mahalle muhtarlarıyla buluştu. Serdivan Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Can ve ilçe muhtarlarıyla Köprübaşı Muhtarlığında bir araya gelen Başkan Alemdar, "Devletle millet arasında köprü vazifesi gören muhtarlarımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Kendileri mahallelerin sorunlarının tespiti ve çözümü noktasında bizlere çok yardımcı oluyor. Her konuda istişare yapıyoruz. Bundan sonra da şehrimiz için hep birlikte, uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Alemdar daha sonra da AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken'le birlikte mahallelerde devam eden asfalt çalışmalarını inceledi. İnsan merkezli, hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla Türkiye Yüzyılı'nda Sakarya'nın hak ettiği yere geleceğini söyleyen Yusuf Alemdar, "Serdivan'da üç dönemde edindiğimiz tecrübeyle Büyükşehir Belediye başkan adaylığına talip olduk. Şehrin çehresini değiştirecek projelerimizi hazırladık. Allah nasip eder de aday olursak şehrin tüm dinamikleriyle istişareler yaparak birlik ve beraberlik içerisinde hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Her ilçemize eşit ve adil hizmet götüreceğiz. İnsan merkezli hizmet odaklı AK Parti belediyeciliğini, Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğini uygulayacağız" diye konuştu. - SAKARYA