Başkan Alemdar: '28 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanımıza desteğimizi artırarak sürdüreceğiz'

Beşköprü ve Otuzikievler Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Şehrimiz 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize çok büyük teveccüh gösterdi.

Beşköprü ve Otuzikievler Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Şehrimiz 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize çok büyük teveccüh gösterdi. Destek veren tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 28 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanımıza desteğimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, teşkilat üyeleri, meclis üyeleri ve muhtarlar ile birlikte ilçede teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Alemdar ve Erken, bir dizi ziyarette bulunarak Beşköprü ve Otuzikievler Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Alemdar, "Şehrimiz 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımıza ve partimize çok büyük teveccüh gösterdi. Pazar günü yine hep birlikte destek olmak için sandığa giderek oyumuzu kullanacağız. İnanıyorum ki, milletimiz sandıkları patlatarak tarihi bir oy farkı ile Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını açacaktır. 28 Mayıs'ta da pusulada güven ve istikrardan taraf olarak Cumhurbaşkanımıza desteğimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi. - SAKARYA