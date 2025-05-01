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Başkan Albayrak'tan 1 Mayıs mesajı

Başkan Albayrak'tan 1 Mayıs mesajı
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Albayrak, yayımladığı mesajda işçi ve emekçilerin Türkiye'nin kalkınmasındaki rolüne vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"1 Mayıs, alın teriyle çalışan tüm emekçilerimizin bayramıdır. Ülkemizin büyümesi ve gelişmesi için gece gündüz demeden çalışan işçi kardeşlerimizin haklarını savunmak, onların daha iyi şartlarda çalışmasını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Emekçilerimizin taleplerini yerine getirebilmek ve yaşam şartlarının iyileştirilmesini sağlayabilmek için sendikalarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla ortak çalışmalar yapmayı sürdürüyoruz. Ülkemizin en büyük zenginliğinin, çiftçimizin, işçimizin, memurumuzun, esnafımızın ve tüm çalışanlarımızın alın teri ve emeği olduğuna inanıyoruz. Bu şiarla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde işçi kardeşlerimizin yanında olmaya, onların sıkıntılarına derman olmaya devam edeceğiz. Alın teri dökerek çalışılan ve emekleriyle ülkemizi büyüten tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten tebrik ediyor, emekçilerimize aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve mutluluk dolu nice günler diliyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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