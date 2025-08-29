Başkan Albayrak, '30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz'

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 30 Ağustos Zafer Bayramı 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitleri rahmetle yad eden Başkan Albayrak, yayımladığı mesajda, "Milletimizin bağımsızlık ve hürriyet uğruna gösterdiği eşsiz mücadelenin şanlı bir zaferle taçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Milletimizin sarsılmaz imanının ve vatan sevgisinin simgesi olan bu büyük zafer, birlik ve beraberlik ruhunun ne denli güçlü olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bugün bizlere düşen görev, atalarımızın bizlere emanet ettiği bu cennet vatanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha da ileriye taşımak, güçlü ve büyük Türkiye idealine hep birlikte ulaşmaktır. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm hemşehrilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." diye belirtti. - ESKİŞEHİR