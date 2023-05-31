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Başkan Alan'a Türkiye Belediye Birliği'nde önemli görev

Başkan Alan'a Türkiye Belediye Birliği'nde önemli görev

Yerel Haberler

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Türkiye Belediyeler Birliği'nde Encümen Üyeliği'ne seçildi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Türkiye Belediyeler Birliği'nde Encümen Üyeliği'ne seçildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a devretmesinin ardından birlik olağan meclis toplantısını Ankara'da yaptı.

Genel Kurul'da konuşan yeni birlik başkanı Yücel Yılmaz, kalkınmanın yerelden başladığının altını çizdi. Öte TBB Başkanı Yücel Yılmaz'ın seçilmesinin ardından encümen üyeliklerinin de seçimleri gerçekleştirildi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da encümen üyeliğine seçildi. Türkiye Belediyeler Birliği'ne bugüne kadarki çalışmalarıyla katkı sunan önceki başkan Fatma Şahin'e teşekkür eden Başkan Ömer Selim Alan, "Çok değerli başkanımız Fatma Şahin hanımefendi görevi Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz beyefendiye devrettiler. Olağan meclis toplantımızı Ankara'da gerçekleştirdik. Fatma Şahin başkanımıza bugüne kadarki çalışmaları ve emekleri için çok teşekkür ediyoruz. Yeni yönetimle, yeni başkanımızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak Belediyesi Ömer Selim Alan Fatma Şahin Türkiye Yerel Haberler

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