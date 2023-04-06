Başkan Aktaş, şehit aileleri ve gazilerle iftar sofrasında buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

Programda birlik mesajları veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "İnşallah bugünden sonra hiç şehit ve gazi haberi almayız ama biliyoruz ki Türkiye üzerinde emelleri olan, hedefleri olan art niyetliler hep vardı. Rabbim bu milleti, memleketi, askerimizi, polisimizi bu hain emellerden korusun" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve kent protokolü, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi. İftar yemeğine deprem bölgelerinden gelen şehit yakınları da katıldı. Veledi Saray Camii imam hatibi Hüseyin Yavuz'un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda iftarın ardından yemek duasını İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır okudu. İftar yemeğinin ardından şehit ailelerine seslenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Milletimizin birliği, beraberliği, vatanımızın bütünlüğü ve bağımsızlığı uğruna canlarını seve seve feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle ve millet anıyorum. Bize düşen, şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaktır. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. İnşallah bugünden sonra hiç şehit ve gazi haberi almayız ama biliyoruz ki Türkiye üzerinde emelleri olan, hedefleri olan art niyetliler hep vardı. Rabbim bu milleti, memleketi, askerimizi, polisimizi bu hain emellerden korusun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum, şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da şehit aileleriyle aynı sofrada buluşmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu söyledi. Şehit ailelerine seslenen Vali Canbolat, "Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri; sizler şüheda listesinde adı yazılı olan eşinizin, babanızın, kardeşinizin, evladınızın bizlere hatırası, yadigarısınız. Devletimiz ve milletimiz sizlerin kıymetini, değerini her zaman bilecek hiçbir zaman da unutmayacaktır. Çünkü sizler en değerli varlıklarınızı bu vatan için, bu millet için, bu bayrak için feda ettiniz. Hepsinin ruhu şad olsun. Şüphesiz ki çeşitli sorunlarınız, arzularınız, dilekleriniz olacaktır. Bunları hiç çekinmeden bütün devlet kademelerine iletebilirsiniz. Şehit yakınları ve gazilerimizin sorunları ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en hassas şekilde tüm kurumlarımız ilgileneceklerdir. Bereket, rahmet ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan'ın bu güzel akşamında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık ve onur duyduk" dedi. - BURSA