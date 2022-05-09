Başkan Aktaş, annelerle buluştu

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Anneler Günü vesilesiyle Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinden hizmet alan dezavantajlı annelerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Gölpark Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe, Yavuz Selim Sosyal Yaşam Merkezi'nden hizmet alan anneler ile Engelliler Şube Müdürlüğü'nden hizmet alan engelli anneleri katıldı. Programa eşi Sevinç Aktaş ile birlikte katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, karanfil dağıttığı annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Etkinlikte yaptığı konuşmada annelerin ailede toparlayıcı görev üstlendiğine dikkat çeken Başkan Aktaş, "Bir baba vefat edip anne çocuklarla kalınca, o aile bir şekilde dağılmadan yaşamına devam ediyor. Ancak anne vefat ettiğinde, baba çocuklarla kalınca, maalesef çoğu aile dağılıp gidiyor. Buradan annenin aile içindeki toparlayıcı rolünü görüyoruz. Ben 12 yaşında babamı kaybettim ve annemle birlikte kaldım. O okuryazar olmamasına rağmen her şeyi idare etti. Cennet annelerin ayakları altında. Bizim inancımız da anneliğin ne kadar kutsal olduğunu gösteriyor. İçimizde engelli anneleri de var. Onlar gerçekten büyük fedakarlık ve büyük kahramanlık gösteriyorlar. Bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel