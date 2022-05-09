Başkan Aktaş, annelerle buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Aktaş, annelerle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Başkan Aktaş, annelerle buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Anneler Günü vesilesiyle Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinden hizmet alan dezavantajlı annelerle bir araya geldi.

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Anneler Günü vesilesiyle Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinden hizmet alan dezavantajlı annelerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Gölpark Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe, Yavuz Selim Sosyal Yaşam Merkezi'nden hizmet alan anneler ile Engelliler Şube Müdürlüğü'nden hizmet alan engelli anneleri katıldı. Programa eşi Sevinç Aktaş ile birlikte katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, karanfil dağıttığı annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Etkinlikte yaptığı konuşmada annelerin ailede toparlayıcı görev üstlendiğine dikkat çeken Başkan Aktaş, "Bir baba vefat edip anne çocuklarla kalınca, o aile bir şekilde dağılmadan yaşamına devam ediyor. Ancak anne vefat ettiğinde, baba çocuklarla kalınca, maalesef çoğu aile dağılıp gidiyor. Buradan annenin aile içindeki toparlayıcı rolünü görüyoruz. Ben 12 yaşında babamı kaybettim ve annemle birlikte kaldım. O okuryazar olmamasına rağmen her şeyi idare etti. Cennet annelerin ayakları altında. Bizim inancımız da anneliğin ne kadar kutsal olduğunu gösteriyor. İçimizde engelli anneleri de var. Onlar gerçekten büyük fedakarlık ve büyük kahramanlık gösteriyorlar. Bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü, Engelli, Bursa, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title