Başkan Akman'dan 'Ramazan Bayramı' mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman; sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzelliği içerisinde barındıran Ramazan Ayı'nı uğurlarken, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman; sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzelliği içerisinde barındıran Ramazan Ayı'nı uğurlarken, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, insanları kaynaştıran, toplumu bütünleştiren bayramların milletçe sahip oldukları değerlerin en güzeli olduğunu dile getirdi. Başkan Akman, "Bu bayramda da aile ve akrabalarımız başta olmak üzere dostlarımızı, komşularımızı unutmamalıyız. Çevremizde bulunan yoksul, kimsesiz, yetim ve depremzede kardeşlerimize özenle kucak açmalıyız. Onların yanında olduğumuzu, sevinç ve kederlerini, sıkıntılarını paylaşmaya hazır olduğumuzu göstermeliyiz" dedi. Bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için sürücülerin trafik kurallarına uymasını da isteyen Başkan Akman, "Bu müstesna günlerde seyahat ederken muhtemel yoğunluğun göz önünde bulundurulmasını, trafik kurallarına azami derecede riayet ederek daha dikkatli, daha duyarlı olunması, emniyet kemeri olmadan, uykusuz ve yorgun biçimde araç kullanmamalarını özellikle istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bayramın anlam ve önemine uygun olarak kutlanması gerektiğini de dile getiren Başkan Akman, "Özellikle kritik süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı daha çok hatırlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar geçirmelerini diliyorum" şeklinde konuştu. - VAN